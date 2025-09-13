Nice, evinde tek golle galip!

Fransa Ligue 1'in 4.haftasında Nice, evinde Nantes'i konuk etti.
Allian Riviera Stadyumu'nda oynanan mücadele, Nice'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Nice takımına galibiyeti getiren golü 56. dakikada Jeremie Boga kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Nice, ligdeki puanını 6'ya çıkarırken Nantes ise 3 puanda kaldı.
Nice, ligin 5. haftasında Brest deplasmanına gidecek. Nantes ise evinde Rennes'i konuk edecek.
