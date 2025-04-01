Son dönemde NBA ve G League'de gösterdiği performansla dikkat çeken Los Angeles Lakers guardı Bronny James, NFL'in eski oyuncularından Channing Crowder'ın eleştirilerine hedef oldu.



The Pivot Podcast'in bir bölümünde konuşan Crowder, Bronny hakkında fikrinin değişmediğini açıkça belirtti:



"Fikrimi değiştirmeyeceğim. Takımı 30 sayı gerideyken oyuna girip 17 sayı attı. Birkaç üçlük soktu ama savunmada darmadağın oldu. Bronny James'in NBA'de yeri yok."



Crowder'ın bahsettiği maç, 20 Mart'ta Los Angeles Lakers'ın Milwaukee Bucks'a 118-89 mağlup olduğu karşılaşmaydı. O maçta Bronny, NBA kariyerinin en yüksek sayısı olan 17 sayıyı kaydetmişti. Ancak Crowder, bu performansı övgüye değer bulmadı.



Podcast'in sunucularından Ryan Clark, Bronny'nin G League'de South Bay Lakers formasıyla 24 Mart'ta Santa Cruz Warriors'a karşı 39 sayı attığını hatırlattığında Crowder'ın yanıtı sert oldu:



"Oğlum Chan bile G League'de 31 sayı atar. LeBron'u severim. James ailesine karşı bir nefretim yok. Ama gerçekleri söylüyorum. Bronny James NBA seviyesinde bir oyuncu değil."



Crowder ayrıca, Lakers'ı sıkça izlediğini ve Bronny'nin savunmada sürekli zorlandığını iddia etti:



"Luka Doncic geldiğinden beri Lakers'ı çok izliyorum ve Bronny defalarca savunmada perişan oluyor. NBA'de oynayamayacak isimlerin bir listesini yapsam, Bronny listenin en altında yer alır."



Bazı yorumcular Crowder'ın eleştirilerini fazla sert bulsa da, Bronny'nin henüz NBA'de düzenli süre alabilecek seviyede olmadığı konusunda genel bir görüş hakim.



James, 2024-25 sezonunda maç başına 2.3 sayı, 0.6 ribaund ve 0.6 asist ortalamalarıyla oynuyor ve henüz istikrarlı bir NBA oyuncusu olmak için zamana ihtiyacı var.



