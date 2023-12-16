Newcastle United kötü serisini bitirdi

İngiltere Premier Lig'in 17. hafta maçında Newcastle United, Fulham'ı 3-0 yenerek iki maç aranın ardından kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Newcastle United kötü serisini bitirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2023 20:02
İngiltere Premier Lig'in 17. hafta maçında Newcastle United ile Fulham karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan maçı Newcastle United 3-0 kazandı.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Lewis Miley, 64. dakikada Miguel Almiron ve 82. dakikada Danlei Burn kaydetti.

Fulham'da Raul Jimenez, karşılaşmanın 22. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United, iki maç aradan sonra kazanıp 29 puana yükseldi. Fulham, 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Newcastle United, Luton Town deplasmanına gidecek. Fulham, sahasında Burnley'i ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery