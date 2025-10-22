21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
0-0
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
6-1
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
6-2
21 Ekim
Newcastle-Benfica
3-0
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
4-0
21 Ekim
Villarreal-M.City
0-2
21 Ekim
Leverkusen-PSG
2-7
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
2-4
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
0-4
21 Ekim
Hull City-Leicester City
2-1
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
0-3
21 Ekim
Derby County-Norwich City
1-0
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
1-3
21 Ekim
Bristol City-Southampton
3-1

Newcastle, Mourinho'nun Benfica'sını dağıttı!

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Newcastle, sahasında Benfica'yı 3-0 mağlup etti.

calendar 22 Ekim 2025 00:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Newcastle, Mourinho'nun Benfica'sını dağıttı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Newcastle, sahasında Benfica'yı konuk etti.

St. James Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle, 3-0 kazandı.

Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Anthony Gordon ve 70 ile 83. dakikalarda Harvey Barnes attı.

Bu sonuçla birlikte Newcastle, puanını 6'ya çıkardı. Benfica ise Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamadı ve 34. sırada konumlandı.

MOURINHO, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAYIP

Portekizli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 7 maçın 6'sından yenilgi ile ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Newcastle, Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Benfica, Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.
