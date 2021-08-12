Ndao transferindeki pürüz çözüldü

Karagümrüklü Allasane Ndao'nun Suudi Arabistan'a transferiyle ilgili yaşanan sorun çözüldü.



Daha önce oyuncunun Al Ahli'ye transfer olduğu açıklanmış ancak ödeme planında yaşanan gecikme nedeniyle oyuncunun geri çağırıldığı belirtilmişti ve son gelişmelere göre yaşanan sorun çözüldü..



Radyospor'a konuşan Senegalli oyuncunun temsilciliğini yapan Doğan Ercan yaptığı açıklamada, "1 gün gecikme yaşandı; ama bugün paraya gönderdiler; ben de Fatih Karagümrük kulübüne parayı ilettim. Ndao, Cuma akşamı lig maçında oynayacak. Karşılaştığı ortamdan çok mutlu. Yeni takım arkadaşları onu çok iyi karşıladılar. Ben Türkiye'ye Mondragon olmak üzere çok sayıda oyuncu getirdim; ama Alassane Ndao'yu harcadığım emek ve zamanı hiç birine harcamadım. Karagümrük'e sıfır maliyet ile getirdim; bir sürü para kazandırarak gitti" ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE İSTEDİ, AL AHLİ HIZLI DAVRANDI"



Doğan Ercan Ndao için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Karagümrük kulübüyle iletişime geçtiğini belirterek, "Bana Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş'ın Alassane için telefon ettiğini, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un ile oyuncunun transferini konuştuklarını, Koç'un Fenerbahçe kadrosundaki bazı yabancı oyuncularla yolları ayırdıktan sonra Alassane Ndao'yu transfer etmek istediğini söyledi. Al Ahli daha hızlı davrandı. Oyuncu 24 yaşında, Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Buradaki başarısı onun Avrupa'nın büyük liglerine gitmesini sağlayacak. Al Ahli ile 3+1 yıllık sözleşme yaptık" açıklamasını yaptı.



"FATİH TERİM'İN NDAO'YU TANIMADIĞI SÖYLENDİ"



Temsilci Doğan Ercan, Fatih Terim'in yardımcısının kendisini aradığını ve deneyimli teknik adamın Ndao'yu tanımadığını söylediğini belirterek, "Fatih Terim'in yardımcısı beni aradı. 'Hoca oyuncuyu tanımıyor' deyince şok oldum. Acaba benimle dalga mı geçiyor diye düşündüm. Oysa oyuncu Galatasaray'a karşı her iki maçta da gol attı. Bir tane de gol pası verdi. Galatasaray'ı şampiyonluktan etti." sözlerini kullandı.



