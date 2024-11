NBA ve TNT Sports'un, ünlü 'Inside the NBA' programını kurtarmak adına yeni bir kontrat üzerine anlaşmak için görüşmeler yaptığı bildirildi.



Front Office Sports'tan Michael McCarthy ve AJ Perez'in haberine göre NBA ve TNT Sports'un ana şirketi Warner Bros Discovery'nin, bir kontrat üzerine uzlaşma üzerine müzakereler yaptığı belirtildi.



Temmuz ayında NBA, Disney, NBC ve Amazon ile 2035-36 sezonu boyunca geçerli olacak 11 yıllık yeni bir medya hakları anlaşması imzalamış, fakat TNT Sports'un ana şirketi olan Warner Bros Discovery'nin bu anlaşmanın dışında kalmasıyla, seyircilerin yıllardır severek takip ettiği 'Inside the NBA' programının artık sona ereceği açıklanmıştı.



Ernie Johnson, Kenny "The Jet" Smith, Shaquille O'Neal ve Charles Barkley'nin yer aldığı sevilen program, maç analizleri ve segmentler sırasındaki özgün sohbet ve yaklaşımıyla, uzun zamandır televizyondaki en iyi spor programlarından biri olarak görülüyordu.



Front Office Sports'a göre taraflar, yaz aylarında açılan davayı derhal sonlandıracak olan anlaşma görüşmelerine başladı.



WBD, ligin ESPN, NBC ve Amazon ile yeni medya anlaşmaları yapmasının ardından NBA'e dava açmış, Amazon anlaşmasının haklarını karşıladığını iddia etmişti.



NBA ise, TNT Sports'un Amazon'un teklifini karşılama girişiminin aslında bir karşı teklif olduğunu bildirmişti. Amazon'un, NBA'in yayın hakları paketlerinden biri için yıllık tahmini 1,8 milyar dolar ödeyeceği kaydedildi.