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NBA takımları, Kemba için hamle yapmakta "tereddüt ediyor"

Ligdeki takımların, New York Knicks guardı Kemba Walker'ı almak için hamle yapmakta "tereddüt ettikleri" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Ligdeki takımların, New York Knicks guardı Kemba Walker'ı almak için hamle yapmakta "tereddüt ettikleri" iddia edildi.

Action Network'ten Matt Moore'a göre ligdeki ekipler, Walker'ın geçmişindeki diz sorunlarını bir risk olarak kabul ettiklerinden ötürü, kendisi için herhangi bir hamle yapmakta tereddüt ediyorlar:

"Ligdeki fikir birliği, Walker'ın dizlerinin New York ve Boston ile gösterdiği performanstan ziyade daha çok risk oluşturduğu yönünde."

Walker, Knicks başantrenörü Tom Thibodeau'nun geçtiğimiz ay kendisini rotasyona sokmamaya karar vermesinden bu yana hiçbir NBA maçında oynamamıştı. Ardından New York, son dokuz maçının yedisini kaybetmişti.

31 yaşındaki Walker, kenara çekilmeden önce Knicks için 11.7 sayı, 3.1 asist ve 2.6 asist ortalamalarıyla oynuyordu ve şimdilik, rotasyona dönüp dönmeyeceğiyle ilgili herhangi bir gelişme bulunmuyor.


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