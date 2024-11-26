Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Los Angeles Clippers'ı 126-94 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Clippers'ı konuk eden Doğu Konferansı ikincisi Celtics'te Jayson Tatum 20 sayı, 9 ribaunt, Payton Pritchard 20 sayı, 4 asist, Derrick White 19 sayı, 7 asist ve Jaylen Brown 17 sayı, 6 ribauntla sezonun 15. galibiyetine katkı sağladı. Ev sahibi takımda uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Kristaps Porzingis ise 16 sayı, 6 ribaunt üretti.
Clippers'ta Ivica Zubac'ın 23 sayı, 10 ribaunt ve James Harden'ın 19 sayı, 8 ribaunt, 9 asistlik performansları sezonun 8. yenilgisini önleyemedi.
- Knicks'ten Nuggets'a 27 sayı fark
New York Knicks, deplasmanda Denver Nuggets'ı 27 sayı farkla 145-118 mağlup etti.
Bu sezon 10. galibiyetini alan Doğu Konferansı 4'üncüsü Knicks'te kariyer rekoru kıran OG Anunoby 40 sayı, Karl-Anthony Towns 30 sayı, 15 ribaunt ve Jalen Brunson 23 sayı, 17 asistle oynadı.
Nuggets'ta Nikola Jokic'in 22 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve Russell Westbrook'un 27 sayı, 3 ribaunt, 3 asistlik katkısı, sezonun 7. mağlubiyetini engelleyemedi.
- Sonuçlar
Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 114-110
Detroit Pistons-Toronto Raptors: 102-100
Charlotte Hornets-Orlando Magic: 84-95
Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 126-94
Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 119-129
Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 123-98
Denver Nuggets-New York Knicks: 118-145
Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 109-130
Golden State Warriors-Brooklyn Nets: 120-128
NBA'de Boston Celtics'ten art arda 6. galibiyet
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Los Angeles Clippers'ı 126-94 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.
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26 Kasım 2024 10:33
Son güncelleme 26 Kasım 2024 10:38
Son güncelleme 26 Kasım 2024 10:38
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