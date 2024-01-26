NBA All-Star maçında ilk 5'ler belli oldu!

NBA All-Star maçında ilk 5'ler resmen belli oldu.



Milli basketbolcu Alperen Şengün, All-Star oylamasını 7. sırada tamamladı.



Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James ve Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, taraftarlardan, oyunculardan ve medya üyelerinden en fazla oyu almaları sayesinde kendi konferanslarının kaptanlığını üstlenecek isimler olarak belirlendi.



İkili aynı zamanda 2023 All-Star Maçı'nda tüm oy toplayanlara da liderlik etmişti.



Doğu Konferansı'nın ilk beş kadrosu şu şekilde:



Giannis Antetokounmpo (sekizinci kez)

Jayson Tatum (beşinci kez)

Joel Embiid (yedinci kez)

Damian Lillard (sekizinci kez)

Tyrese Haliburton (ikinci kez)



Batı Konferansı'nın ilk beş kadrosu:



Kevin Durant (14. kez)

Nikola Jokic (altıncı kez)

LeBron James (20. kez)

Luka Doncic (beşinci kez)

Shai Gilgeous-Alexander (ikinci kez)



James üst üste 20. kez All-Star seçilerek, Kareem Abdul-Jabbar ile paylaştığı NBA rekorunu kırmayı başarmış oldu.



İlk beş oyuncu, taraftarların oylarına (%50), oyuncuların oylarına (%25) ve medya üyelerinden oluşan bir panelden gelen görüşlere (%25) göre seçildi.



NBA koçları tarafından seçilen All-Star yedekleri ise 1 Şubat'ta açıklanacak.



Bu seneki karşılaşmada geleneksel Doğu-Batı formatına dönüş yapılacak ve 24 sayılık hedef skor uygulaması ortadan kalkacak.



2024 All-Star Hafta Sonu, 18 Şubat'ta Indianapolis'teki Gainbridge Fieldhouse'da gerçekleşecek.



