Nash: "Durant'in sinirleri bozuldu, ama bunu atlatacağız"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Kevin Durant'in NBA'in Sağlık ve Güvenlik protokolleri nedeniyle birden fazla maçı kaçıracağı için "sinirlerinin bozulduğunu" söyledi.



Durant, pozitif koronavirüs vakasına sahip biriyle temas kurduktan sonra yedi günlük bir karantina ile karşı karşıya kalmıştı ve Nets'in sonraki üç maçını kaçırması bekleniyor.



Nash, ekibin resmi Twitter hesabı aracılığıyla Nets muhabirlerine şunları belirtti:



"Onun için korkunç bir durum. Böylesine uzun bir aradan sonra geri dönüş yolunda çalışırken, birkaç maçı kaçırmak onun için sinir bozucu. Ama bununla devam etmeli ve önümüze bakmamız gerek. Ve geri döndüğünde de, eminim bir süre sonra kaçırdığı bu kısa süreyi unuturuz."



Birkaç ay önce koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hala antikorlara sahip olan Durant'in önümüzdeki hafta başlarında Nets'e katılması bekleniyor.



