Napoli Rijeka'yı 2 golle geçti

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Napoli, Rijeka'yı konuk ettiği maçı 2-0 kazandı.

Abone Ol
Napoli Rijeka'yı 2 golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2020 00:58
UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda İtalyan devi Napoli ile Hırvat Rijeka karşı karşıya geldi.

San Paolo'da oynanan karşılaşmayı Napoli 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Maçın 41. dakikasında Anastasio'nun ters vuruşunda top ağlarla buluşunca Napoli ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda oyun Napoli'nin üstünlüğü ile geçilirken ev sahibi ekibin aradığı gol 75. dakikada Lozano ile geldi ve fark ikiye çıktı. Kalan dakikalarda Cluj üst üste oyuncu değişiklikleriyle maça dengeyi getirmeye çalışsa da bu isteğinde başarılı olamadı ve maç 2-0 sona erdi.

Öte yandan maç öncesi ve devamında stat içi ve dışında Maradona'nın ölümü nedeniyle taraftarlar anma etkinlikleri gerçekleştirdi.

Bu sonucun ardından Napoli grupta 9 puana yükselerek liderlik için avantaj sağladı. Rijeka ise puanla tanışamadı.





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için