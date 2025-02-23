Napoli liderliği bıraktı; zirve Inter'in

Napoli, Como deplasmanında 2-1 yenildi ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı; liderliği de Inter'e bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Napoli liderliği bıraktı; zirve Inter'in
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23 Şubat 2025 16:26
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Como ile Napoli karşı karşıya geldi. Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Como 2-1'lik skorla kazandı.

Como, Amir Rrahmani'nin 7. dakikada kendi kalesine attığı sıradışı golle 1-0 öne geçti.

Giacomo Raspadori, 17. dakikada skora dengeyi getirdi.

Ev sahibi, 77. dakikada Assane Diao'nun golüyle kazandı.

4 MAÇ KAZANAMADI, LİDERLİĞİ BIRAKTI

Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Napoli, 56 puanda kaldı ve liderliği Inter'e devretti.

Üst üste ikinci kez kazanan Como, puanını 28'e çıkardı.

GELECEK HAFTA DEV MAÇ: NAPOLI - INTER

Napoli, gelecek hafta sahasında Inter'i ağırlayacak. Como ise Roma deplasmanına gidecek.


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