İtalya Serie A'nın 26. haftasında Como ile Napoli karşı karşıya geldi. Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Como 2-1'lik skorla kazandı.
Como, Amir Rrahmani'nin 7. dakikada kendi kalesine attığı sıradışı golle 1-0 öne geçti.
Giacomo Raspadori, 17. dakikada skora dengeyi getirdi.
Ev sahibi, 77. dakikada Assane Diao'nun golüyle kazandı.
Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Napoli, 56 puanda kaldı ve liderliği Inter'e devretti.
Üst üste ikinci kez kazanan Como, puanını 28'e çıkardı.
GELECEK HAFTA DEV MAÇ: NAPOLI - INTER
Napoli, gelecek hafta sahasında Inter'i ağırlayacak. Como ise Roma deplasmanına gidecek.
Como, Amir Rrahmani'nin 7. dakikada kendi kalesine attığı sıradışı golle 1-0 öne geçti.
Giacomo Raspadori, 17. dakikada skora dengeyi getirdi.
Ev sahibi, 77. dakikada Assane Diao'nun golüyle kazandı.
4 MAÇ KAZANAMADI, LİDERLİĞİ BIRAKTI
🤯Napoli forması giyen Rrahmani'den kendi kalesine inanılmaz gol! pic.twitter.com/0jvQEB6BhR
— Sporxtv (@sporxtv) February 23, 2025
Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Napoli, 56 puanda kaldı ve liderliği Inter'e devretti.
Üst üste ikinci kez kazanan Como, puanını 28'e çıkardı.
GELECEK HAFTA DEV MAÇ: NAPOLI - INTER
Napoli, gelecek hafta sahasında Inter'i ağırlayacak. Como ise Roma deplasmanına gidecek.
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