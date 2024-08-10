Nafia Kuş Aydın, çeyrek finale yükseldi

Tekvando kadınlar +67 kiloda Nafia Kuş Aydın, çeyrek finale yükseldi.

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Nafia Kuş Aydın, çeyrek finale yükseldi
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10 Ağustos 2024 14:10
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, çeyrek finale çıktı.

Grand Palais'ta yapılan müsabakalarda Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kilo son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre ile karşı karşıya geldi.

Milli sporcu, rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub ile karşılaşacak.

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