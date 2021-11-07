N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nun ödül töreni yapıldı

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nun ödül töreni gerçekleştirildi.

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Kenya'nın Ankara Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ile diğer davetliler katıldı.



Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Maratonu erkeklerde ve kadınlarda birinci tamamlayan atletlere 35'er bin dolar para ödülü verildi. İkinciliği elde edenler 20'şer bin, üçüncüler de 10'ar bin dolar ödülün sahibi oldu.



Türk sporcularda ise maratonu birinci bitirenlere 30 bin lira, ikincilere 15 bin lira, üçüncülere ise 5 bin lira para ödülü verildi.



Ekrem İmamoğlu, törende yaptığı açıklamada, bu yıl 43. kez düzenlenen İstanbul Maratonu'nu önümüzdeki yıldan itibaren çok daha güçlü seviyelere çıkarmak istediklerini söyledi.



N Kolay 43. İstanbul Maratonu'na ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getiren İmamoğlu, "Yarışlar iyi geçti. Türkiye rekorunu duyunca çok mutlu oldum. Kıymetli bir başarı elde ettik. 50 yıla doğru giden bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize çok güzel bir miras bıraktılar. Bu mirası daha da büyüterek yukarılara taşımalıyız. Maratonumuzu önümüzdeki yıldan itibaren çok daha güçlü seviyelere kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.



İstanbul'da olimpiyat oyunları düzenlemeyi hayal ettiklerini vurgulayan Ekrem İmamoğlu, "Maraton bizi zinde tutuyor. İstanbul, insanların birleştiği yer. İki kıtanın birleştiği yer gibi. Bu kente olimpiyatı istiyoruz. Bu şehir olimpiyatı hak ediyor. 2036'ya hep birlikte hazırlanmalı ve olimpiyatları İstanbul'a kazandırmalıyız. Nice İstanbul Maratonu'nda barış içerisinde koşular diliyorum. Sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.



RENAY ONUR: "KATILIM HARİKAYDI"



İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un Genel Müdürü Renay Onur ise 43. İstanbul Maratonu'na katılımın yüksek olduğunu ve başarılı bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirtti.



"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan bu organizasyonu düzenlemekten mutluluk duyduklarını dile getiren Onur, şunları kaydetti:



"Hava koşulları maraton için güzeldi. Katılım harikaydı. Katılım artıyor. Bu sene 100 farklı ülkeden katılım vardı. Pandemiye rağmen ciddi bir artış gördük. Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımı için önemli. 23 Yaş Altı'nda erkeklerde Türkiye rekoru kırıldı. Rekoru İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu Hüseyin Can kırdı. Bunun dışında genel kategoride Türk sporcumuz yok ama böyle bir rekor gelmesi bizim için mutluluk verici. Herkes memnun. Bizim adımıza da güzel bir etkinlik oldu. İstanbul, dünyadaki diğer büyük şehirlerde olduğu gibi maratonun artık giderek önemli olduğu bir hale geliyor."





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