Indiana Pacers, pivot oyuncusu Myles Turner'a çekilen MR'da sağ ayak parmağında kısmi bir plantar plaka yırtığı ortaya çıkmış olmasından ötürü, süresiz olarak kadro dışında olduğunu duyurdu.



Turner, geçtiğimiz Pazar günü Atlanta Hawks'a karşı oynanan maçta kadroya dönmeden önce, altı maçı bir bir beyin sarsıntısından ötürü kaçırmıştı.



Turner, 2015-16 sezonundan önce lige girdiğinden beri oldukça fazla miktarda sakatlıklarla uğraşmıştı. Bu sezon Indiana için çok önemli bir katkı sağlayan genç oyuncu, maç başına 3.4 blok ile ligin zirvesinde yer alıyor.



