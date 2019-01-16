"17 FİNAL MAÇIMIZ VAR"

"KENDİMİ TAM GÖSTEREMEDİM"

"TARAFTARIMIZI İLK DEVREDE ÇOK ÜZDÜK"

RİZE YEŞİLAY'DAN DESTEK

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Mustafa Saymak, devre arası kampını iyi bir şekilde geçirdiklerini belirterek, "İlk devrede şansızdık ve gereksiz yere çok puan kaybettik. Bu durumu ikinci devre telafi etmek istiyoruz" dedi.Spor Toto Süper Lig'de 2'nci yarının ilk maçında pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Çaykur Rizespor'da hazırlıklar Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam ediyor. Yeşil-mavililerin antrenmanı öncesi, Mustafa Saymak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Takımda son durumun gayet iyi olduğuna değinen Mustafa, "Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdik. 2 tane hazırlık maçı yaptık ve bunları kazandık. Çok şükür sakatlıkların olmadığı bir kampı geride bıraktık. Aramıza 2 tane yeni oyuncu katıldı. Onlarda kalitelerini şimdiye kadar gösterdiler. İlk devrede şansızdık ve gereksiz yere çok puan kaybettik. Bu durumu ikinci devre telafi etmek istiyoruz. Önümüzdeki ilk maçı Kasımpaşa ile oynayacağız ve bu maça hazırız. Önümüzde 17 tane oynayacağımız maç var. Hepsini final olarak görüyoruz. Fikstüre çok fazla bakmamız lazım. Hedefimiz ilk 3 maçta 9 puan almak. O puanları alırsak lige yeni bir başlangıç yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.Sezonun geride kalan bölümündeki performansını değerlendiren Mustafa Saymak, "Buraya ilk geldiğimde biraz adaptasyon sorunu yaşadım. Hollanda'da geçen sezon 11 gol attım, 3 de asist yaptım. Her maç 90 dakika oynuyordum. Burada kendimi tam gösteremedim. Onun için ikinci yarıda kendimi daha fazla gösterip, takıma katkı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu.Yeşil-mavili taraftarlara da seslenen Saymak, "İkinci devrede daha iyi olacağız. Taraftarı ilk devrede çok üzdük. İyi oynayamadık. Onlar bizi hep destekledi ve umduğumdan fazla taraftar maçlarımıza geldi. İkinci devre onların yüzünü inşallah güldüreceğiz ve ligde kalacağız" dedi.Bu arada Çaykur Rizespor'un sabah antrenmanı öncesi Yeşilay Derneği Üyeleri tesislere gelerek yeşil-mavililere moral desteği verdi. Antrenman öncesi Yeşilay Rize Şube Başkanı Selim Kandemir, şube başkan yardımcısı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Türüt ve yönetim kurulu üyesi İdris Pehlivan, destek için Çaykur Rizespor'u ziyaret edip teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanı Orhan Ovacıklı'ya çiçek verdi.