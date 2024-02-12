Mustafa Muhammed transferin gözdesi oldu!

Nantes forması giyen Mustafa Muhammed, performansıyla birçok ekibi peşine taktı. Fransız basınında yer alan haberde Avrupa'dan birçok ekibin Mısırlı golcüyü izlediği aktarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mustafa Muhammed transferin gözdesi oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2024 16:55
Nantes'ın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, yaz transfer döneminde Fransız ekibine veda edebilir.

AVRUPA'DAN BİRÇOK EKİP İZLİYOR

Fransız basınında yer alan haberde, Avrupa'dan birçok ekibin Mısırlı golcüyü yakından takip ettiği kaydedildi. Nantes'ın yaz transfer döneminde 26 yaşındaki futbolcu için önemli bir teklif alabileceği öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Nantes'ta bu sezon 17 maça çıkan Mustafa Muhammed, 7 gol attı ve 1 asist yaptı. Mısır Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda da boy gösteren Mustafa Muhammed, oynadığı 4 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Mısırlı futbolcunun Nantes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery