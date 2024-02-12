Mustafa Muhammed transferin gözdesi oldu!

Nantes'ın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, yaz transfer döneminde Fransız ekibine veda edebilir.



AVRUPA'DAN BİRÇOK EKİP İZLİYOR



Fransız basınında yer alan haberde, Avrupa'dan birçok ekibin Mısırlı golcüyü yakından takip ettiği kaydedildi. Nantes'ın yaz transfer döneminde 26 yaşındaki futbolcu için önemli bir teklif alabileceği öne sürüldü.



BU SEZON PERFORMANSI



Nantes'ta bu sezon 17 maça çıkan Mustafa Muhammed, 7 gol attı ve 1 asist yaptı. Mısır Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda da boy gösteren Mustafa Muhammed, oynadığı 4 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.



GÜNCEL PİYASA DEĞERİ



Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Mısırlı futbolcunun Nantes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



