Mustafa Muhammed kaderini çizecek

Falcao'nun kontratını feshetmeyi planlayan Galatasaray'da Diagne de satış listesine koyuldu. Mustafa Muhammed içinse henüz karar verilmedi.



"Halil Dervişoğlu'nu istiyorum" diyen teknik direktör Fatih Terim, geleceğe yönelik benzer cümleleri Muhammed için kullanmadı. Mısırlı forvetin, sezonun ilk yarısında sergileyeceği performans, kaderini belirleyecek.



Galatasaray'ın ocak ayına kadar Zamalek'e 4 milyon dolar ödemesi halinde kiralık sözleşmedeki satın alma opsiyonu devreye girecek. Ancak yaz kampında sakatlıkla boğuşan oyuncu, beklenen dönüşü yapamadı ve PSV maçlarında kötü görüntü sergiledi.



23 yaşındaki forvetin performansından memnun olmayan Terim'in de St. Johnstone maçına Diagne ile başlamayı düşündüğü öğrenildi.



