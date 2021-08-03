Mustafa Muhammed kaderini çizecek

"Halil'i istiyorum" diyen Fatih Terim, Mısırlı futbolcu için aynısını söylemedi. St. Johnstone maçında forvette Diagne oynayabilir

Haber; Sabah
Abone Ol
Mustafa Muhammed kaderini çizecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2021 08:56
Falcao'nun kontratını feshetmeyi planlayan Galatasaray'da Diagne de satış listesine koyuldu. Mustafa Muhammed içinse henüz karar verilmedi.

"Halil Dervişoğlu'nu istiyorum" diyen teknik direktör Fatih Terim, geleceğe yönelik benzer cümleleri Muhammed için kullanmadı. Mısırlı forvetin, sezonun ilk yarısında sergileyeceği performans, kaderini belirleyecek.

Galatasaray'ın ocak ayına kadar Zamalek'e 4 milyon dolar ödemesi halinde kiralık sözleşmedeki satın alma opsiyonu devreye girecek. Ancak yaz kampında sakatlıkla boğuşan oyuncu, beklenen dönüşü yapamadı ve PSV maçlarında kötü görüntü sergiledi.

23 yaşındaki forvetin performansından memnun olmayan Terim'in de St. Johnstone maçına Diagne ile başlamayı düşündüğü öğrenildi. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.