Mustafa Kaplan: 'Daha iyi olacağız'

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, "İyi bir maç oldu, lige bir puanla başladık. Biz Adanaspor olarak daha da iyi olacağız." dedi.



Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı oynadıkları oyundan memnun olduğunu belirtti.



İkinci yarıda kora kor bir mücadele olduğuna dikkati çeken Kaplan, "Tuzlaspor'un ikinci yarıda bulduğu pozisyonlar vardı. Kaybedebilirdik de ama son dakikada Jallow bulduğu pozisyonu değerlendirebilse maçı kazanacaktık. O da bir talihsizlik oldu. İki takımı da kutluyorum. Penaltı beklediğimiz pozisyonda maçın hakemi VAR'dan çağırılmadığını söyledi. Bize göre pozisyon penaltı. İyi bir maç oldu, lige bir puanla başladık. Biz Adanaspor olarak daha da iyi olacağız. Aramıza katılacak 1-2 arkadaşımız olacak. Nokta transfer dediğimiz o arkadaşlar da aramıza katıldığı zaman daha iyi olacağız. Daha iyi skorlar alıp Adanaspor'u iyi yerlere getireceğiz." şeklinde konuştu.





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