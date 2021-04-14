Mustafa Cengiz, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonundaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Galatasaray Kulübünün de aynı nedenle disipline gönderildiği kaydedildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonundaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Galatasaray Kulübünün de aynı nedenle disipline gönderildiği kaydedildi.