Mustafa Cengiz, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mustafa Cengiz, PFDK'ye sevk edildi
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14 Nisan 2021 19:46
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonundaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Galatasaray Kulübünün de aynı nedenle disipline gönderildiği kaydedildi.



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