Mustafa Cengiz maça gidiyor

Geçirdiği iki ameliyatın ardından bir süredir evinde istirahat eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımı yalnız bırakmayacak. Cengiz bu akşam oynanacak Gaziantep FK maçında tribünde olacak.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
Mustafa Cengiz maça gidiyor
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21 Haziran 2020 10:05
7 Mayıs'ta beyin ameliyatı, 18 Mayıs'ta ise mide ameliyatı geçiren Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın Gaziantep FK maçında takımı yalnız bırakmayacak.

Habertürk'ün haberine göre Cengiz, bugünkü karşılaşmayı yerinde takip edecek. Hastalığı nedeniyle oldukça zayıflayan Başkan Cengiz, takımına destek olmak için Gaziantep karşılaşmasında TT Stadı'nda yerini alacak.

18 Mayıs'taki ameliyatın ardından 3 Haziran'da taburcu olan Cengiz, burada bir açıklama yapmış ve "Sadece sesim kısık. O da 3-4 gün sonra düzelir. Gördüğünüz gibiyim. Beni sabahtan yatsı namazına kadar dualarla haşreden taraftarıma, camiama, Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Mücadele bir varlıktır. Mücadeleye devam edeceğiz." diye konuşmuştu.



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