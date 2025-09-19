19 Eylül
Muslera'ya Güney Amerika'da soğuk duş

Estudiantes formasıyla Libertadores çeyrek finalinde sahaya çıkan Fernando Muslera, Flamengo karşısında kariyerinin en şok anlarından birini yaşadı.

19 Eylül 2025 12:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Muslera'ya Güney Amerika'da soğuk duş
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sürpriz bir kararla futbol kariyerine Güney Amerika'da devam etme kararı alan Fernando Muslera, Estudiantes formasıyla Libertadores çeyrek finalinde ilk büyük sınavını verdi.
 
Ancak karşılaşma, 39 yaşındaki Uruguaylı kaleci için tam anlamıyla bir kabusa dönüştü.
 
Estudiantes, çeyrek final ilk maçında Brezilya'nın güçlü temsilcisi Flamengo ile karşı karşıya geldi. Teknik direktörlüğünü eski yıldız futbolcu Filipe Luis'in yaptığı Flamengo, maça fırtına gibi başladı. Karşılaşmanın başlama düdüğünden sadece 16 saniye sonra ağları havalandıran Brezilya ekibi, Muslera'yı adeta hazırlıksız yakaladı.
 
Yenilen gol sonrası Fernando Muslera büyük bir sinir patlaması yaşadı. Savunma oyuncularına yüksek sesle tepki gösteren ve ellerini havaya kaldırarak şaşkınlığını gizleyemeyen deneyimli kaleci, öfkesini uzun süre kontrol edemedi.
 
Karşılaşma sonunda Estudiantes, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak ikinci maç öncesi avantajı rakibine kaptırdı.
