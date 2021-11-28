Murat Sancak'a Gaziantep'te yoğun ilgi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Gaziantep FK ile Konyaspor arasında oynanacak maçı izleyecek.

Haber; Sporx.com
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Murat Sancak'a Gaziantep'te yoğun ilgi
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28 Kasım 2021 12:54
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Gaziantep FK ile Konyaspor arasında oynanacak maçı izlemek için Gaziantep'e gitti.

Karşılaşma öncesi stat etrafında kırmızı siyahlı takımı taraftarlarının yoğun ilgisi ile karşı karşıya kalan Başkan Murat Sancak kendisinin yanına gelen bir simitçinin selfie isteğini de geri çevirmedi.

Murat Sancak daha sonra Kalyon Stadı'na girerek maç saatini beklemeye başladı.

HABER: ALİ BUDAK




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