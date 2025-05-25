Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası, Muğla'nın Ortaca ilçesinde gerçekleştirildi.
Ahmet Ateş Spor Salonu'ndaki şampiyonada, 18 ilden farklı kilolarda kadınlar ve erkeklerde 256 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti.
Şampiyonanın sonunda kadınlarda 9, erkeklerde 10 kategoride dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Ahmet Ateş Spor Salonu'ndaki şampiyonada, 18 ilden farklı kilolarda kadınlar ve erkeklerde 256 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti.
Şampiyonanın sonunda kadınlarda 9, erkeklerde 10 kategoride dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
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