Muay Thai heyecanı Ankara'da başladı

Muaythai 23 Yaş Altı, Ümitler ve Gençler Avrupa Şampiyonası, Ankara'da başladı.



Taha Akgül Spor Salonu'nda 28 Mart Salı gününe kadar devam edecek organizasyonda 22 ülkeden 550 sporcu mücadele edecek.



Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sporcuların moral bulması açısından organizasyonu yapmanın daha doğru olacağını düşündük." dedi.



Şampiyonayı 21-28 Şubat tarihlerinde yapmayı planladıklarını ama depremden dolayı yeni takvim belirlediklerine dikkati çeken Yıldız, "81 ilimizi derinden etkileyen 11 ilimizdeki deprem nedeniyle bu tarihlere aldık. Organizasyonu uluslararası federasyon iptal etmek istedi. Fakat biz organizasyon hazırlıklarımızı yapmıştık. Ayrıca ülkede organizasyon yapılmıyormuş gibi bir intiba oluşmasın diye Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bilgi verdik ve aldığımız izinle şampiyonayı organize ettik." diye konuştu.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ