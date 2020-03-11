Mourinho elenmelerinin nedenini açıkladı

Tottenham menajeri Jose Mourinho, Leipzig'e yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada takımdaki önemli sakatlıkların kendilerini etkilediğini, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok daha iyi olacağına inandığını söyledi.Maçın ardından konuşan Portekizli menajer açıklamasında, "Oynayan oyuncularımı asla suçlamıyorum. Potansiyellerini ortaya çıkaramayan futbolcularla uğraşmak benim görevim. Burada suçlanacak bir şey yok çünkü çok travmatik bir sakatlık sürecinden geçiyoruz" ifadelerini kullandı.Takımın yıldız isimlerinden Harry Kane, Harry Kane, Bergwijn gibi isimlerinin uzun süreli sakatlıklarının takımı etkilediğini söyleyen Mourinho, "Önümüzdeki sezon çok daha iyi bir Şampiyonlar Ligi geçireceğimizi söyleyebilirim. Yeni sezon için takımı yeniden inşa etmek için çok sayıda transfer yapmayacağız. Takım olarak özellikle gol bulmakta yaşadığımız zorluk bizi etkiliyor" sözlerini kullandı.Mourinho son olara Leipzig'in turu geçmeyi hak eden taraf olduğunu itiraf ederek, fiziksel olarak ve skor üretme konusundaki avantajını iyi kullanan rakiplerini tebrik ederek açıklamalarını noktaladı.