Morata tam not aldı!

Antalya maçında 1 gol, 1 asistle iyi bir performans sergileyen Alvaro Morata taraftarların beğenisi topladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Morata tam not aldı!
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15 Mart 2025 12:14
Son güncelleme 15 Mart 2025 12:15
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Alvaro Morata Antalyaspor maçındaki performansıyla dikkat çekti.

BÜYÜK ROL OYNADI

Osimhen'e yaptığı asistle takımının 1-0 öne geçmesinde önemli rol oynayan İspanyol yıldız attığı şık penaltıyla da 2. gole imza attı ve 4-0'lık galibiyete 1 gol, 1 asistle katkıda bulundu.

Tecrübeli golcü skor katkısının yanı sıra hücumdaki hırsıyla da Sarı- Kırmızılı taraftarlardan tam not aldı.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

Öte yandan 32 yaşındaki forvet ülkesinin 20 ve 23 Mart'ta Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda oynayacağı maçların kadrosunu da çağrıldı. 

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