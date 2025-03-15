Morata tam not aldı!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Alvaro Morata Antalyaspor maçındaki performansıyla dikkat çekti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
BÜYÜK ROL OYNADI
Osimhen'e yaptığı asistle takımının 1-0 öne geçmesinde önemli rol oynayan İspanyol yıldız attığı şık penaltıyla da 2. gole imza attı ve 4-0'lık galibiyete 1 gol, 1 asistle katkıda bulundu.
Tecrübeli golcü skor katkısının yanı sıra hücumdaki hırsıyla da Sarı- Kırmızılı taraftarlardan tam not aldı.
MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI
Öte yandan 32 yaşındaki forvet ülkesinin 20 ve 23 Mart'ta Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda oynayacağı maçların kadrosunu da çağrıldı.
BÜYÜK ROL OYNADI
Osimhen'e yaptığı asistle takımının 1-0 öne geçmesinde önemli rol oynayan İspanyol yıldız attığı şık penaltıyla da 2. gole imza attı ve 4-0'lık galibiyete 1 gol, 1 asistle katkıda bulundu.
Tecrübeli golcü skor katkısının yanı sıra hücumdaki hırsıyla da Sarı- Kırmızılı taraftarlardan tam not aldı.
MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI
Öte yandan 32 yaşındaki forvet ülkesinin 20 ve 23 Mart'ta Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda oynayacağı maçların kadrosunu da çağrıldı.