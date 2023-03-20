Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant'in, Dallas Mavericks'e karşı bu akşam oynanacak maçta forma giyemeyeceği açıklandı.



Morant sekiz maçlık cezasını tamamlamış olsa da, Memphis ekibi yıldız oyuncusunun ne zaman parkelere döneceğini henüz duyurmadı.



Grizzlies başantrenörü Taylor Jenkins, Morant'in oyuna dönmeden önce tekrar hız kazanması için zamana ihtiyacı olacağını belirtti.



Morant'in yokluğunda ekip, 5-3'lük bir seri yakalamıştı.





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