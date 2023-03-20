Morant'in cezası bitti, ama bu gece de yok!

Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant'in, Dallas Mavericks'e karşı bu akşam oynanacak maçta forma giyemeyeceği açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Morant'in cezası bitti, ama bu gece de yok!
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20 Mart 2023 10:57
Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant'in, Dallas Mavericks'e karşı bu akşam oynanacak maçta forma giyemeyeceği açıklandı.

Morant sekiz maçlık cezasını tamamlamış olsa da, Memphis ekibi yıldız oyuncusunun ne zaman parkelere döneceğini henüz duyurmadı.

Grizzlies başantrenörü Taylor Jenkins, Morant'in oyuna dönmeden önce tekrar hız kazanması için zamana ihtiyacı olacağını belirtti.

Morant'in yokluğunda ekip, 5-3'lük bir seri yakalamıştı.

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