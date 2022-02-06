Montero: "Hakemler biraz VAR'a gitsin"

Beşiktaşlı Francisco Montero, Antalyaspor karşılaşması bitiminde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Montero: 'Hakemler biraz VAR'a gitsin'
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06 Şubat 2022 21:20
Beşiktaş'ın defans oyuncuyu Francisco Montero, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Montero "Daha iyi oynamalıydık. Evimizdeki bu maçı kazanmalıydık. Kötü de oynamadık. Mücadele ettik, savaştık, elimizden geleni yaptık. Bir tek gol eksikti. Golü atamadık. 3 puanı alamadık. Formasyonlar değişir. 3'lü başladık, 4'lüye döndük. Bunlar futbolda olur." dedi.

Tartışmalı penaltı pozisyonu hakkında sorulan soruyu yanıtlyana Montero "Penaltı pozisyonu izlemedim tekrar. Bilemiyorum ancak o pozisyonda VAR'a gitmeliydi. Hakem orada VAR'a gidip kendi değerlendirmeliydi. Bir şüphe var ortada. Bu şüphenin giderilmesi gerekiyor. Penaltı ihtimali yüksekti. En azından VAR'a gitse her şey daha net olurdu." ifadelerini kullandı.

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