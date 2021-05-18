Mohamed Zeki Amdouni İsviçre'yi seçti

Ümit Milli Takımı'nın mart ayında oynadığı hazırlık maçları için kadroya davet edilen ve Sırbistan'a karşı 45 dakika forma şansı bulan Amdouni, İsviçre Milli Takımı'nı tercih etmesi nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mohamed Zeki Amdouni İsviçre'yi seçti
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18 Mayıs 2021 15:43
Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen Mohamed Zeki Amdouni, bu futbolcunun İsviçre Milli Takımı'nı tercih etmesi nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ümit Milli Takımı'nın mart ayında oynadığı hazırlık maçları için kadroya davet edilen ve Sırbistan'a karşı 45 dakika forma şansı bulan Amdouni'nin 2 Haziran Çarşamba günü oynanacak Ukrayna karşılaşmasının da kamp kadrosuna alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ancak futbolcunun kulübünden tarafımıza yapılan yazılı bildirimde Mohamed Zeki Amdouni'nin kendi isteğiyle İsviçre Milli Takımı'nda oynamayı tercih ettiği dile getirilmiştir. Bu nedenle bahse konu futbolcu kamp listesinden çıkartılmıştır." ifadeleri kullanıldı.


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