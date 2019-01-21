La Liga devi Barcelona, MLS Lgi ekiplerinden Los Angeles FC'de forma giyen Meksikalı golcü Carlos Vela'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunurken, oyuncu, transferi hakkında konuştu.29 yaşındaki yıldız isim, Real Sociedad'dan MLS'e sürpriz bir şekilde transfer olmasının ardından çıktığı 32 karşılaşmada 15 gole imza atarak yeniden yıldızını parlatmayı başarmıştı.Bunun üzerine Katalan kulübünün yetkilileri, maliyeti uygun ve kendi klasına yakışacak bir golcü arayışına girerken Vela'ya yöneldi ve transfer için düğmeye bastı.Konu ile ilgili basına açıklamalarda bulunan Vela,dedi.Barcelona'nın kendisine olan ilgisinden dolayı mutlu olduğunu belirten Meksikalı golcü,diyerek konu ile ilgili görüşlerini aktardı.