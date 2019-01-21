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MLS golcüsünden Barcelona açıklaması

Barcelona'nın Amerika MLS Ligi ekiplerinden Los Angeles FC'de forma giyen Carlos Vela'ya talip olmasının ardından futbolcudan konu ile ilgili açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
MLS golcüsünden Barcelona açıklaması
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21 Ocak 2019 17:49
La Liga devi Barcelona, MLS Lgi ekiplerinden Los Angeles FC'de forma giyen Meksikalı golcü Carlos Vela'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunurken, oyuncu, transferi hakkında konuştu.

29 yaşındaki yıldız isim, Real Sociedad'dan MLS'e sürpriz bir şekilde transfer olmasının ardından çıktığı 32 karşılaşmada 15 gole imza atarak yeniden yıldızını parlatmayı başarmıştı.

Bunun üzerine Katalan kulübünün yetkilileri, maliyeti uygun ve kendi klasına yakışacak bir golcü arayışına girerken Vela'ya yöneldi ve transfer için düğmeye bastı.

Konu ile ilgili basına açıklamalarda bulunan Vela, "Şu anda oldukça rahatım. Çok çalışıyorum ve bulunduğum yerde mutluyum ancak gelecekte ne olacağı belli olmaz." dedi.

Barcelona'nın kendisine olan ilgisinden dolayı mutlu olduğunu belirten Meksikalı golcü, "Los Angeles'tayım ve Barcelona'nın bana karşı ilgisini duydum. Ancak, benim adıma ne olursa olsun mutlu olacağım. Kaybedecek hiç bir şeyim yok." diyerek konu ile ilgili görüşlerini aktardı.

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