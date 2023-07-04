MKE Ankaragücü, Matej Hanousek ile sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Matej Hanousek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü, Matej Hanousek ile sözleşme imzaladı
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04 Temmuz 2023 22:27
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, geçen yıl devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Çek sol bek Matej Hanousek ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Matej Hanousek'in transferi konusunda Sparta Prag ile anlaşmıştır. Beştepe Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreniyle Matej Hanousek ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İmza töreninde yönetim kurulu üyesi Levent Onuk'un da yer aldığı belirtildi.

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