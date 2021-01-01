Mitchell, sakatlığını endişe etmiyor: "4. maça hazır olacağım!"

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, dün gece LA Clippers'a karşı playoff ikinci turu serisinin 3. maçta ayak bileğini burkmasına rağmen 'iyi durumda' olduğunu söyledi.



Mitchell, takımının dün gece Clippers'a 132-106 skorla mağlup olduğu maçın son yedi dakikasında sağ ayak bileğini sakatlamış olarak göründükten sonra kenara gelmişti.



Mitchell daha sonra ayak bileğine yoğun miktarda buz bantlanmış halde benchte görülmüş olmasına rağmen, koç Quin Snyder 24 yaşındaki oyuncunun sağlığıyla ilgili endişe edilecek bir durum olmadığını açıkladı:



"İyi durumda. Oyuna geri dönebilirdi."



Snyder, Mitchell'ın "maçı ellerinden kaçırdıkları" için oyuna geri dönmediğini de sözlerine ekledi. Jazz guardı dördüncü çeyreğin bitimine 7:05 kala çıktığında, Utah ekibi Los Angeles'ın 11 sayı gerisindeydi. Ancak Clippers'ın farkı hızla 28 sayıya kadar yükseldi ve ekip bu sayede, Jazz'in seride 3-0 öne geçmesini engellemiş oldu.



"4. MAÇA HAZIR OLACAĞIM"



Mitchell, koçundan gelen güncellemeyi şu şekilde doğruladı:



"İyiyim. 16, 18 sayı geriye düşmüştük ve oyuna geri dönmek mantıklı değildi. Dinlenip bir sonraki maça hazırlanmam gerekiyor. Zıplayıp yere düştüğümde acı hissetmiştim. Bir süredir bunu kontrol altına almaya çalışıyordum zaten. Başka ne söyleyebilirim, gerçekten bilmiyorum. Çok fazla şey söylemek istemiyorum. Sadece yere indiğimde acı hissetmiştim, ama şu anda iyiyim. 4. maça hazır olacağım."



Bu playofflarda oynadığı yedi maçta Mitchell, %43.7 üçlük isabetiyle 32.3 sayı ortalamasına sahip ve şu anda konferans yarı finallerinde hala aktif olan tüm oyuncular arasında en skorer isim konumunda.



