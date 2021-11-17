Mino Raiola: 'Pogba'nın Juventus hayalini engelleyemem'

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola, oyuncusu hakkındaki iddialar için konuştu.



Juventus iddialarıyla ilgili konuşan ünlü menajer, "Bir futbolcunun hayal kurmasını engelleyemem, bunu yapmakta özgür. Bakalım işler nasıl sonuçlanacak. Aralık ayı, Noel ve tatiller düşünüldüğünde rüya gibi bir aydır. Transferleri konuşmak için henüz erken. Neden bilmiyorum ama konu Pogba olunca İngiltere'de ölüler bile uyanıyor." dedi.



Paul Pogba, bu sezon Manchester United formasıyla 13 resmi maça çıktı ve 7 asist yaptı.





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