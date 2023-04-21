Millilerden Avrupa Halter Şampiyonası'nda 21 madalya!

Ermenistan'da süren Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Hakan Şükrü Kurnaz, gümüş madalya elde etti.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'daki organizasyonda erkekler 96 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz, koparmada 170 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanırken, silkmede 191 kiloyla altıncı, toplamda 361 kiloyla dördüncü sırayı aldı.



Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 6 altın, 10 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 21'e ulaştı.





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