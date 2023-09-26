Milli voleybolcu, Avrupa'da "Rüya Takım"a seçildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncusu Bedirhan Bülbül, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın rüya takımına seçilme başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli voleybolcu, Avrupa'da 'Rüya Takım'a seçildi
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26 Eylül 2023 12:07
Son güncelleme 26 Eylül 2023 12:08
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncusu Bedirhan Bülbül, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın rüya takımına seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) YouTube kanalının üzerinden yapılan "Rüya Takım" oylamasında A Milli Erkek Voleybol Takımından Bedirhan Bülbül rüya takımda yer aldı.

Oylama sonucunda kullanılan oyların yüzde 50'sini alan Bedirhan Bülbül "En İyi Orta Oyuncu" oldu.

2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın rüya takımı şu isimlerden oluştu:

Pasör: Marcin Janusz (Polonya)

Pasör çaprazı: Lukasz Kaczmarek (Polonya)

Smaçörler: Wilfredo Leon (Polonya), Daniele Lavia (İtalya)

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül (Türkiye), Norbert Huber (Polonya)

Libero: Pawel Zatorski (Polonya)

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