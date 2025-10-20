Milli tekvandocu Merve, ikinci dünya şampiyonluğu için tatamiye çıkacak

Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.2025 Dünya Tekvando Şampiyonası, 24-30 Ekim tarihlerinde Çin'in Wuxi kentinde düzenlenecek.Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2023 yılında yapılan son Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Merve, Çin'de yine kürsünün zirvesinde yer almaya çalışacak.Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Uzun bir hazırlık sürecimiz vardı. Dünya Şampiyonası ekim ayında düzenleniyor ama biz hazırlıklarımıza şubat ayında başladık. Kendi adıma da takım arkadaşlarım adına da şunu söyleyebilirim, gerçekten hazırız." dedi.Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerle ortak kamplar yaptıklarını hatırlatan Merve, "Yurt dışından sporcu arkadaşlarımız geldi, onlarla ortak kamplar gerçekleştirdik. O süreçte onlardan çok şey öğrendik, aynı şekilde onlara çok şey kattık. Yani çok verimli bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Kendi adıma konuşacak olursam, 2023'te 49 kiloda dünya şampiyonu oldum. Çin'de 53 kiloda yarışacağım. Artık kilo vermiyorum. Kilo verip 49 kiloda dünya şampiyonu olan Merve, karnı tok bir şekilde 53 kiloda neler yapar, kim bilir. Allah'ın izniyle hepimiz çok hazırız." ifadelerini kullandı.Üzerinde baskı hissetmediğini vurgulayan dünya ve Avrupa şampiyonu Merve, takım halinde de derece elde edeceklerine inandığını söyledi.Milli tekvandocu, Bakü'de takım halinde dünya şampiyonu olduklarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:"Baktığımda genç arkadaşlarımız var ama hepsi bizlerle, tecrübeli isimlerle beraber antrenman yaptı. Geriye dönüp baktığımızda Emre Kutalmış Ateşli hala bizde, Nafia Kuş ve Hatice Kübra İlgün abla bizde, ben buradayım. Yani gayet güzel bir takım olduğunu düşünüyorum. Genç arkadaşlarımızdan da çok ümitliyim. Allah'ın izniyle tekrar dünya şampiyonluğu yaşayacağımıza inanıyorum."Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın madalya kazanamasa da kendisine çok şey kattığına değinen Merve Dinçel Kavurat, "Paris 2024 beni büyüttü. Yaşça, tecrübe olarak beni büyüttüğünü düşünüyorum. Tekvandoya bakış açımın tamamen değiştiğini düşünüyorum. Olimpiyat şampiyonu ilk Türk kadın sporcu olma şansım halen sürüyor." diye konuştu.