Milli patenciler Dünya Kupası'nda yarışacak

Milli sürat patenciler, Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli patenciler Dünya Kupası'nda yarışacak
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19 Ekim 2023 12:02
Kanada'da düzenlenecek 2023-2024 sezonu Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Dünya Kupası'nın ilk ayağı başlıyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Montreal kentinde 20-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 4 sporcu temsil edecek.

2026 Kış Olimpiyatları havuzunda yer alan milli sporcular Furkan Akar, Metehan Atan, Murat Tahtaci ve Muhammed Bozdağ organizasyonda yarışacak.

Dünya Kupası'nın ikinci etabı, 27-29 Ekim tarihlerinde yine Montreal'de yapılacak.

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