Milli para masa tenisçiler, İtalya'da 6 madalya kazandı

illi para masa tenisçiler, İtalya'da düzenlenen ITTF Lignano Masterlar Para Açık Turnuvası'nda bireysel kategoride 6 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para masa tenisçiler, İtalya'da 6 madalya kazandı
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08 Mart 2024 14:58
illi para masa tenisçiler, İtalya'da düzenlenen ITTF Lignano Masterlar Para Açık Turnuvası'nda bireysel kategoride 6 madalya elde etti.

Lignano kentinde gerçekleşen ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda milli sporcular, ferdi müsabakalarda 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Kadınlar Sınıf 10'da Merve Cansu Demir altın madalya kazanırken, erkekler Sınıf 4'te Abdullah Öztürk gümüş, Nesim Turan bronz madalya aldı. Kadınlar Sınıf 4'te İrem Oluk ve Sınıf 3'te Hatice Duman, erkekler Sınıf 5'te ise Ali Öztürk bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon çiftler müsabakalarıyla devam edecek.

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