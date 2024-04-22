Milli karatecilerden dört madalya!

Milli sporcular, Karate K-1 Premier Lig'in Mısır etabında 3 gümüş, bir bronz madalya kazandı.



Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, K-1 Premier Lig'in Kahire ayağı 59 ülke sporcularının madalya mücadelelerinin ardından bugün yapılan final müsabakalarıyla sona erdi.



Organizasyonda kadınlar kumite 68 kiloda Eda Eltemur, erkekler kumite 75 kiloda Ömer Faruk Yürür ve erkekler katada ise Ali Sofuoğlu gümüş, kadınlar kumite 68 kiloda ise Sudenur Aksoy bronz madalya kazandı.



