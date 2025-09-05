05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Milli judocu Ecem Baysuğ'tan Slovakya'da altın madalya

Milli sporcu Ecem Baysuğ, Slovakya'da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

calendar 05 Eylül 2025 18:55
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli judocu Ecem Baysuğ'tan Slovakya'da altın madalya
Milli sporcu Ecem Baysuğ, Slovakya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Bratislava'da 43 ülkeden 364 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Ecem Baysuğ, kadınlar -70 kilo kategorisinde mücadele etti.

Finalde İsviçreli rakibi April Lynn Fohouo'yu yenen Ecem, gençler Avrupa şampiyonu oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
