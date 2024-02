Milli halterci ikiz kız kardeşlerin madalya başarısı

Milli halterci ikiz kız kardeşler Burcu ve Duygu Alıcı, Avrupa Şampiyonası'nda birlikte madalya kazanmanın sevincini yaşıyor.



Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada, Burcu Alıcı 55 kiloda hem koparma hem de silkmede bronz madalya kazanırken, Duygu Alıcı da 49 kiloda koparmada gümüş madalyanın sahibi oldu.



Milli sporcular, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, şampiyonada birlikte madalya almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



Burcu Alıcı, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez büyükler kategorisinde mücadele ettiklerini belirterek, "Büyükler kategorisinde ilk madalyamızı kazandık. Daha önce Duygu ile aynı şampiyonada yarışıp, birbirimizi desteklemeyi çok istiyorduk. Şu an istediğimiz oldu. Burada iki kardeş birbirimizi destekledik, madalyalarımızı aldık. Daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.



Podyuma çıktığında kardeşi Duygu ve diğer milli sporcuların tribünde Türk bayrağını açarak tezahüratta bulunmasıyla ilgili Burcu, "Çok mutlu oldum. Her sporcunun hedefi Türk bayrağını dalgalandırmak. Ben de bayrağımızı dalgalandırmayı çok istiyordum. Karşımda bayrağımızı görünce tüylerim ürperdi, bana güç verdi." ifadelerini kullandı.



Burcu Alıcı, yoğun bir çalışmanın sonucunda madalyaya ulaştıklarını vurgulayarak, "7. sınıftayken resim dersi hocamız halter için seçmelerin yapılacağını söylemişti. Çok merak ettim. Önce ben gittim, sonra Duygu'yu götürdüm. O şekilde haltere başladık ve 10 yıldır bu sporu yapıyoruz. Daha önce gençler kategorisinde silkmede Avrupa ikincisi, koparmada ve toplamda Avrupa üçüncüsü oldum." değerlendirmesinde bulundu.



"Duygu ile 2028 Olimpiyatları'na gitmek istiyoruz"



Burcu Alıcı, ikiz kardeşiyle daha büyük başarılar yaşamak istediğini anlatarak, "Öncelikle Dünya Şampiyonası'nda da madalya kazanmak istiyorum. Daha sonra çok iyi çalışarak, Duygu ile 2028 Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi çok istiyoruz. İnşallah olacak." dedi.



Elde ettikleri başarılarda ailesi ve antrenörlerinin büyük emeği olduğunu anlatan Burcu, "Madalyalarımı öncelikle bana emek veren Bahçelievler Belediyespor Kulübü antrenörüm Ramazan Mutlu hocama, sonra anneme, babama ve tüm sevenlerime armağan ediyorum. Destekleri için de bütün Türk milletine çok teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.



Duygu Alıcı: "İkiz kardeşimle madalyalar kazanmanın duygusu tarif edilemez"



Duygu Alıcı da kardeşiyle Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazandığı için çok gururlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Avrupa'da ikiz kardeşimle madalyalar kazanmanın duygusu tarif edilemez. Kendi yarışmamda da kardeşimin yarışmasında da çok heyecanlandım. Burcu ile biz sürekli aynı yerde çalışıyoruz. Milli takım kampında da beraberdik, sürekli yan yanayız. Kardeşim kampta kolundan bir sakatlık geçirmişti ve bir hafta çok etkilenmişti. Çok ağlıyordu. 'Bu ağlayışların boşuna değil.' demiştim. Öyle de oldu. Avrupa Şampiyonası'nda iki bronz madalya birden kazandı. İzlerken çok heyecanlanmıştım, tribünde oturamıyordum."



Kardeşi Burcu ile aynı organizasyonlara katılmayı çok sevdiğini anlatan Duygu, "Ondan önce tek başıma gidiyordum ve çok zor oluyordu. Arkadaşlarım var ama kimse kardeşimin verdiği yakınlığı ve desteği veremiyordu. Burcu ile birbirimizi destekliyoruz. Bazen tartışıyoruz, kavga ediyoruz ama yine de aynıyız, beraberiz. Biz 5 kardeşiz. Küçük kız kardeşim Züleyha da halterci. O da Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu." şeklinde görüş belirtti.



Halterde ilk madalyasını İslami Dayanışma Oyunları'nda kazandığını hatırlatan Duygu, sözlerini şöyle tamamladı:



"İslami Dayanışma Oyunları'nda 3 altın madalya ile şampiyon olmuştum. Daha sonra 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 3 gümüş madalya kazandım. Bir sonraki Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ise 3 bronz madalya almıştım. Şu anda da Sofya'da ilk kez katıldığım Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandım. Elbette hedefim 2024 Paris Olimpiyatları. Tayland'da yapılacak son bir müsabakamız kaldı. Ona daha iyi hazırlanacağım. Aslında buraya da iyi hazırlanmıştım ama sakatlıktan dolayı kısa bir sürede toparlandım. Buna da çok şükür, madalyamı aldım. Tayland'da derece yapıp, kota alacağıma inanıyorum. Sonra nasip olursa 2024 Paris Olimpiyatları. Ondan sonra 2028 Olimpiyatları'na hazırlanacağım."



Ferhat Coşkun: "Ülkemize çok madalya kazandıracaklarına inanıyorum''



Kadın Milli Halter Takımı Başantrenörü Ferhat Coşkun da ikiz kardeşler Burcu ve Duygu Alıcı'nın önemli bir gelişim gösterdiğini anlatarak, "Milli takım teknik direktörlüğünü 2,5 yıldır yapıyorum. İkiz sporcularımız Duygu ve Burcu ile bu süreçte kamplarımızı yaptık. Avrupa Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde ilk madalyalarını aldılar. Çok sevindirici oldu. Avrupa'da ve dünyada madalya almak çok zor. Hem bizi hem de ülkemizi sevindirdiler. Gelecekte çok büyük işler yapacakları kanaatindeyim. Her şeyi beraber yapıyorlar. İleride ülkemize çok madalya kazandıracaklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.