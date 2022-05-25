Milli atletlerin, Avrupa 10.000 metre yarışı heyecanı

Milli atletler Fransa'da düzenlenecek Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda yarışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atletlerin, Avrupa 10.000 metre yarışı heyecanı
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25 Mayıs 2022 16:06
Türk atletlerin de katılacağı Avrupa 10.000 Metre Kupası, 28 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Pace kasabasında düzenlenecek organizasyonda 29 ülkeden 131 atlet mücadele edecek.

Organizasyon tarihinde 8 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Türkiye'yi bu yarışlarda 8 sporcu temsil edecek.

Kadınlarda Yasemin Can, Esma Aydemir, Yayla Günen, Fatma Karasu, erkeklerde ise Aras Kaya, Ömer Amaçtan, Ramazan Baştuğ ve Sezgin Ataç Türkiye adına yarışacak.

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