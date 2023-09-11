Ligin ilk üç maçlık bölümünde bazı oyuncularının tam hazır olmadığı görülen Beşiktaş'a Milli ara ilaç gibi geldi! Yaz kampında geçirdiği sakatlık sonrası ilk kez Sivas müsabakasında sahaya çıkan Rachid Ghezzal ve takıma yeni dönüş yapan Cenk Tosun için 14 günlük boşluk toparlanmaları adına fırsat oldu.
YENİ TRANSFERLER EKSİKLERİNİ GİDERDİ
Ayrıca yeni transferler Alex-Oxlade Chamberlain, Ante Rebic ve Eric Bailly, eksiklerini giderme imkanı yakaladı. Teknik direktör Şenol Güneş, takımın istediği seviyeye ulaşması için Trabzonspor maçı hazırlıklarını günde çift idmanla başlattı. İki günde 4 antrenman yapan Siyah-Beyazlı futbolcular, özel karşılaşmalarla da maç temposu kazanacak.
MİLLİ ARAYLA BİRLİKTE TAKIMA DÖNECEKLER
Ayrıca sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Arthur Masuaku, Milli arayla birlikte takıma dönecek. Böylelikle Siyah-Beyazlı teknik ekibin eli yeniden kuvvetlenecek.
ARA SONRASI YOĞUN TRAFİK
Şenol Güneş yönetiminde son 24 maçta kaybetmeyen Beşiktaş, Milli aranın ardından yoğun bir tempoya girecek. 17 Ağustos'taki Trabzonspor deplasmanında lige dönecek olan Beşiktaş, 21 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile yine deplasmanda karşılaşacak. Club Brugge'un ardından 24 Eylül Pazar günü sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, 28 Eylül'de ise erteleme maçında Adana Demirspor ile mücadele edecek. Beşiktaş, 15 günlük sürecin sonunda 1 Ekim Pazar günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.
YENİ TRANSFERLER EKSİKLERİNİ GİDERDİ
Ayrıca yeni transferler Alex-Oxlade Chamberlain, Ante Rebic ve Eric Bailly, eksiklerini giderme imkanı yakaladı. Teknik direktör Şenol Güneş, takımın istediği seviyeye ulaşması için Trabzonspor maçı hazırlıklarını günde çift idmanla başlattı. İki günde 4 antrenman yapan Siyah-Beyazlı futbolcular, özel karşılaşmalarla da maç temposu kazanacak.
MİLLİ ARAYLA BİRLİKTE TAKIMA DÖNECEKLER
Ayrıca sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Arthur Masuaku, Milli arayla birlikte takıma dönecek. Böylelikle Siyah-Beyazlı teknik ekibin eli yeniden kuvvetlenecek.
ARA SONRASI YOĞUN TRAFİK
Şenol Güneş yönetiminde son 24 maçta kaybetmeyen Beşiktaş, Milli aranın ardından yoğun bir tempoya girecek. 17 Ağustos'taki Trabzonspor deplasmanında lige dönecek olan Beşiktaş, 21 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile yine deplasmanda karşılaşacak. Club Brugge'un ardından 24 Eylül Pazar günü sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, 28 Eylül'de ise erteleme maçında Adana Demirspor ile mücadele edecek. Beşiktaş, 15 günlük sürecin sonunda 1 Ekim Pazar günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.