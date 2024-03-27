Miller: "Paul George, bu neslin çalışması gereken oyuncu!"

Charlotte Hornets çaylağı Brandon Miller, LA Clippers yıldızı Paul George'un "bu jenerasyonun NBA oyuncuları için çalışılacak doğru adam" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Miller: 'Paul George, bu neslin çalışması gereken oyuncu!'
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27 Mart 2024 12:29
Son güncelleme 27 Mart 2024 12:37
Charlotte Hornets çaylağı Brandon Miller, LA Clippers yıldızı Paul George'un "bu jenerasyonun NBA oyuncuları için çalışılacak doğru adam" olduğunu söyledi.

Geçen yazın NBA Draftı'ndan önce Clippers yıldızının kendi "GOAT'u" (tarihin en iyisi) olduğunu söyleyen Miller, George'un kendisi için arketip olmasının özel nedenini paylaştı:

"Lig artık bu şekilde yapılanmış durumda. Paul George, bu neslin üzerine çalışması gerektiği adamdır."

Topla üst düzeyde oynayabilen veya kendi şutunu yaratabilen prototip bir '3-D' forvet olan George, bu sezon 65 maçta 22,5 sayı, 5,2 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı.

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