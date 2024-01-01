Milan, Matteo Gabbia'yı yeniden kadrosuna katıyor

Milan, Villarreal'e kiralık olarak yolladığı İtalyan savunmacı Matteo Gabbia'yı yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kadrosuna Eric Bailly'i katan Villarreal, Gabbia'nın gidişine onay verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Milan, Matteo Gabbia'yı yeniden kadrosuna katıyor
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01 Ocak 2024 21:44
Son güncelleme 01 Ocak 2024 23:25
Beşiktaş'tan Eric Bailly'i kadrosuna katan Villarreal'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 24 yaşındaki savunma oyuncusu Matteo Gabbia, Milan'dan kiralık olarak geldiği Villarreal'den ayrılmaya hazırlanıyor.

İtalyan oyuncunun Milan'a geri döneceği belirtilirken, ilerleyen saatlerde yeni sözleşmeye imza atmak için Milano'da olacağı ifade edildi.

Villarreal'in de Eric Bailly'nin transferiyle birlikte Gabbia'nın ayrılışına onay verdiği aktarıldı.

BİR TRANSFER DAHA

Öte yandan İtalyan stoperi yeniden kadrosuna katmaya hazırlanan Milan'ın Gabbia dışında bir stoper transferi daha yapmak istediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Matteo Gabbia, Villarreal formasıyla bu sezon 13 karşılamaya çıktı. Toplam 974 dakika süre alan savunmacı oyuncu, gol katkısında bulunamadı.

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