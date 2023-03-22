Milan, Leao'yu satma kararı aldı!

Serie A devi Milan, yeni sözleşme konusunda anlaşamazsa Rafael Leao'yu satacak. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Milan, Leao'yu satma kararı aldı!
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22 Mart 2023 16:36
Milan'ın genç yıldızı Rafael Leao için yeni bir karar alındı.

Calciomercato'da yer alan habere göre; Milan, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu ile yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyor.

Haberde anlaşma sağlanamaması durumunda yazın Leao ile yolların ayrılabileceği belirtildi.

7,5 MİLYON EURO İSTİYOR

Milan'ın 6 milyon euro teklif ettiği Portekizli yıldızın 7,5 milyon euro artı imza parası istediği aktarıldı. Oyuncu ile görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Sözleşmesi 2024'te sona erecek olan genç oyuncuyu ücretsiz kaybetmek istemeyen Milan, anlaşma sağlayamaması halinde oyuncu için gelecek olan teklifleri değerlendirecek.

Başarılı oyuncu, Milan ile çıktığı 150 maçta 36 gol ve 31 asist yapma başarısı gösterdi.

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