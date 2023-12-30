İtalya Serie A 18. hafta karşılaşmasında Milan sahasında konuk ettiği Sassuolo'yu 1-0 mağlup etti.
Milan'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Christian Pulusic kaydetti.
Milan bu galibiyetle 36 puana yükselirken, Sassuolo ise 16 puanda kaldı.
Milan bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Empoli'ye konuk olurken, Sassuolo sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.
Milan'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Christian Pulusic kaydetti.
Milan bu galibiyetle 36 puana yükselirken, Sassuolo ise 16 puanda kaldı.
Milan bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Empoli'ye konuk olurken, Sassuolo sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.
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