29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-254'
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
2-0DA
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Milan'dan Manuel Akanji hamlesi

Milan, Manuel Akanji için Manchester City'e 15 milyon euro + ekstralar içeren ilk teklifini iletti.

calendar 29 Ağustos 2025 19:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan'dan Manuel Akanji hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer döneminin son günlerine girilmesi ile birlikte Manchester City'nin stoperi Manuel Akanji'nin transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre AC Milan, Manuel Akanji için Manchester City'ye 15 milyon € civarı + ekstralar içeren ilk sözlü teklifini yaptı.

İngiliz kulübü satışa açık, kulüpler arasında sorun yok. Milan, oyuncunun menajeriyle görüşüyor.

Milan'ın yanı sıra Tottenham da transfer için ilgileniyor ve temas hâlinde.

GALATASARAY TAKİPTE

Akanji'nin transferi için Galatasaray, Manchester City ile anlaşma sağlamıştı ancak oyuncu ile resmi bir anlaşma sağlayamamıştı.

İsviçreli oyuncunun yeni adresinin yakında belli olması bekleniyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.