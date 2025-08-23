Serie A'nın ilk haftasında Milan, sahasında Cremonese'yi konuk etti. San Siro'da oynanan mücadeleyi Cremonese, 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Cremonese'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Federico Baschirotto ve 61. dakikada Federico Bonazzoli kaydetti. Milan'ın tek golünü ise 45+1'de Strahinja Pavlovic, attı.
Bu sonuçla birlikte Milan, yeni sezona mağlubiyetle başladı.
Ligde gelecek hafta Milan, Lecce'ye konuk olacak. Cremonese ise Sassuolo'yu ağırlayacak.
